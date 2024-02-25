О нас

В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют

В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля.
Экология
25 февраля 2024 г. 12:08
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 776 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью местами возможны переменные осадки, снег и мокрый снег. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях 11-16° мороза, днем 1-6° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for February 26
Версия на азербайджанском языке Sulu qar və qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi