В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 февраля.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 776 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью местами возможны переменные осадки, снег и мокрый снег. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях 11-16° мороза, днем 1-6° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.