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В Азербайджане скорость ветра достигла 30 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане скорость ветра достигла 30 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА По данным Национальной гидрометеорологической службы, 00:00 13 апреля, на территории продолжает бушевать сильный северо-западный ветер.
Экология
13 апреля 2022 г. 00:36
В Азербайджане скорость ветра достигла 30 м/с - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 00:00 13 апреля, на территории продолжает бушевать сильный северо-западный ветер.

Как передает Report, максимальная скорость ветра в Агдаме, Нафталане, Барде и Тертере составила 28-30 м/с, Зардабе - 28 м/с, Шамкире - 24 м/с, Шеки - 25 м/с, Гейчае - 22 м/с, Гяндже, Нефтчале, Сабирабаде - 20 м/с, Джейранчеле - 17 м/с, Билясуваре, Халтане - 16 м/с, Кюрдамире - 15 м/с, Агстафе и Товузе - 14 м/с. В Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку-25 м/с, в Маштаге - 23 м/с, в Пираллахи - 19 м/с, на острове Чилов, на Нефтяных Камнях - до 18 м/с. По данным станции "Нефтяные Камни", высота волны составляет 2,3 метра.

Скорость северо-западного ветра ночью 13 апреля составит 25-30 м/с, утром - 18-23 м/с, днем - 15-18 м/с, вечером ожидается умеренный ветер до 12 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Ölkə ərazisində küləyin sürəti 30 m/s-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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