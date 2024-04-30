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Прогноз погоды в Азербайджане на первое мая

Прогноз погоды в Азербайджане на первое мая Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.
Экология
30 апреля 2024 г. 13:11
Прогноз погоды в Азербайджане на первое мая

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер временами ​​усилится.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 55-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах временами туман.

Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Mayın ilk gününün havası açıqlanıb

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