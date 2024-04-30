Представитель МЭПР: На месте высохших эльдарских сосен высаживают новые деревья

На месте высохших эльдарских сосен высаживают новые деревья.

На месте высохших эльдарских сосен высаживают новые деревья.

Об этом в заявлении находящемуся в Евлахе сотруднику Report сказал заместитель начальника Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Джаббар Гарибов.

По его словам, лесная полоса из эльдарских сосен вдоль автодороги Баку-Алят-Газах была создана в 60-70-х годах прошлого века.

По словам Гарибова, здешние деревья поражены вредителями и подвержены различным болезням, с чем и связано их высыхание. Из 12 гектаров лесных массивов с эльдарскими соснами 8 гектаров полностью высохли.

Замначальника службы добавил, что для предотвращения заражения здоровых деревьев некоторые высохшие деревья были вырублены, а на их месте будут посажены соответствующие местным климатическим условиям новые деревья.