О нас

В Азербайджане приняты меры в отношении владельцев ресторанов, загрязняющих атмосферу

В Азербайджане приняты меры в отношении владельцев ресторанов, загрязняющих атмосферу
Экология
30 апреля 2024 г. 12:43
В Азербайджане приняты меры в отношении владельцев ресторанов, загрязняющих атмосферу

В ходе очередных мониторингов на объектах общественного питания и ресторанах были приняты соответствующие законодательные меры в связи с превышением допустимого предела выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Сотрудниками госслужбы составлены протоколы в отношении действующих в Баку ресторанов Movida Plaza, Üzeyir, Xudafərin, Neolit City, Şahənşah, Qaynana, Old Manqal, Salam Baku, Muğam Klub, Səhər Mehi, Nanə Pub, в Сумгайыте - Yeni Həyat, Romanse, Veqas, Tərlan, Orman, в Гяндже - Tural, Kəhraba, Söyüdlük, в Гёйгельском районе - Münasib, в Самухском районе - Çıraq Plaza.

Госслужба экологической безопасности призвала владельцев предприятий общественного питания и ресторанов обеспечить соответствие технических показателей очистных устройств на своих объектах нормам и не допускать загрязнения воздуха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Havaya normadan artıq tullantılar atan ictimai iaşə obyektləri müəyyən olunub

Самое важное

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi