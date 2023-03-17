Оштрафованы владельцы популярных ресторанов в Баку, Сумгайыте и Гяндже

В ходе очередных мониторингов объектов общественного питания и ресторанов были приняты соответствующие законодательные меры в отношении объектов, превысивших допустимый предел выброса в воздух загрязняющих веществ.

В ходе очередных мониторингов объектов общественного питания и ресторанов были приняты соответствующие законодательные меры в отношении объектов, превысивших допустимый предел выброса в воздух загрязняющих веществ.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Отмечено, что в ходе проведенного мониторинга выявлено превышение допустимого предела выбросов в воздух ресторанами Sarı gəlin, Hissa, Sərin Saray, Monte Karlo, Grand Opera, Neptun в Баку, Ülvi, Xarı Bülbül, Yeni Həyat, Okean в Сумгайыте, Zümrüd, Əriklik, Kristal, Tural, Firuzə и Bəyaz Saray в Гяндже.

В связи с фактами на уполномоченных представителей объектов были составлены протоколы и они были оштрафованы.