В некоторых регионах страны выпал снег, град обрушился на Гах и Габалу

По состоянию на 21:00 на территории страны сохраняется дождливая погода.

По состоянию на 21:00 на территории страны сохраняется дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Балакене, Габале, Гобустане, Гусаре, Халтане, Астаре периодически шли дожди, в Шахдаге выпал снег.

С 16:38 по 16:40 в Сарыбаше (Гахский район) и около 18:00 в Габалинском районе выпал град диаметром 5 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усилился до 19 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 3,4 метра.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составила 15, в Нахчыванской Автономной Республике - 21, в низменных районах - 19, в горных районах - 9 градусов выше нуля, а в высокогорьях - до 3 градусов мороза.