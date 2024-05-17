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В некоторых регионах страны выпал снег, град обрушился на Гах и Габалу

В некоторых регионах страны выпал снег, град обрушился на Гах и Габалу По состоянию на 21:00 на территории страны сохраняется дождливая погода.
Экология
17 мая 2024 г. 23:19
В некоторых регионах страны выпал снег, град обрушился на Гах и Габалу

По состоянию на 21:00 на территории страны сохраняется дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Балакене, Габале, Гобустане, Гусаре, Халтане, Астаре периодически шли дожди, в Шахдаге выпал снег.

С 16:38 по 16:40 в Сарыбаше (Гахский район) и около 18:00 в Габалинском районе выпал град диаметром 5 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усилился до 19 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 3,4 метра.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составила 15, в Нахчыванской Автономной Республике - 21, в низменных районах - 19, в горных районах - 9 градусов выше нуля, а в высокогорьях - до 3 градусов мороза.

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