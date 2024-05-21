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Страны Южной Африки призвали собрать $5,5 млрд на борьбу с засухой

Страны Южной Африки призвали собрать $5,5 млрд на борьбу с засухой Сообщество развития Юга Африки (САДК) выступило с призывом собрать $5,5 млрд на борьбу с последствиями засухи.
Экология
21 мая 2024 г. 05:38
Страны Южной Африки призвали собрать $5,5 млрд на борьбу с засухой

Сообщество развития Юга Африки (САДК) выступило с призывом собрать $5,5 млрд на борьбу с последствиями засухи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении для прессы по итогам виртуального саммита организации, размещенном в соцсети Х.

"Саммит отметил, что влияние климатического феномена Эль-Ниньо привело к засухам и наводнениям. Саммит выступил с региональным гуманитарным призывом собрать по крайней мере $5,5 млрд на повышение возможностей стран - членов САДК реагировать на вызовы Эль-Ниньо", говорится в публикации.

Участники встречи также рассмотрели последние данные по климату в регионе и его влиянии на социально-экономическое развитие, включая цены на продукты первой необходимости, призвав страны - члены организации создавать благоприятные условия для производителей продовольствия, чтобы обеспечить запас зерна и овощей.

По данным экспертов сообщества, последствия природного феномена Эль-Ниньо негативно отразились на жизни 61 млн человек.

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