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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
20 мая 2024 г. 12:18
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Вечером осадки ненадолго прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 21
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 24, rayonlarda 25 dərəcə isti olacaq

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