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В Баку в воздухе наблюдается пыль 

В Баку в воздухе наблюдается пыль  Согласно данным автоматических станций, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове в воздухе наблюдается пыль.
Экология
1 мая 2024 г. 09:26
В Баку в воздухе наблюдается пыль 

Согласно данным автоматических станций, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове в воздухе наблюдается пыль.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева сообщила, что концентрация пыли в воздухе на данный момент превышает норму в 1,2 раза:

"Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер. Причиной таких погодных условий является распространение образовавшихся на верхней сухой поверхности земли пылевых масс в результате периодического усиления северо-западных ветров со вчерашнего вечера. Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение следующих двух дней".

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