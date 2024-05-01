В Баку в воздухе наблюдается пыль

Согласно данным автоматических станций, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове в воздухе наблюдается пыль.

Согласно данным автоматических станций, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове в воздухе наблюдается пыль.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева сообщила, что концентрация пыли в воздухе на данный момент превышает норму в 1,2 раза:

"Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер. Причиной таких погодных условий является распространение образовавшихся на верхней сухой поверхности земли пылевых масс в результате периодического усиления северо-западных ветров со вчерашнего вечера. Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение следующих двух дней".