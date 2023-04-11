В Агдаме проведена акция по посадке деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

В городе Агдам прошла акция по посадке деревьев в память о великом лидере Гейдаре Алиеве, который всегда придавал большое значение озеленению и оздоровлению окружающей среды, с целью продолжения его традиций заботы о природе и зеленых насаждениях, в город

В городе Агдам прошла акция по посадке деревьев в память о великом лидере Гейдаре Алиеве, который всегда придавал большое значение озеленению и оздоровлению окружающей среды.

Как сообщает карабахское бюро Report, в акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Акция по посадке деревьев, посвященная вечной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, основателя современного, независимого Азербайджана, великой личности, мудрого государственного деятеля, который своей дальновидной политикой оставил неизгладимый след в истории национальной свободы и независимости нашего народа.

В целях восстановления и улучшения экологического состояния освобожденных от оккупации территорий, были посажены сотни деревьев.