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Умайра Тагиева: Качество воздуха в Баку значительно улучшилось

Умайра Тагиева о влиянии карантина на качество воздуха

© Report

Директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева прокомментировала влияние пандемии коронавируса на качество атмосферного воздуха. 

Как сообщает Report, Умайра Тагиева заявила, что они всегда ратовали за уменьшение вредных выбросов в атмосферу, будь то связано с выбросами выхлопных газов транспортными средствами или промышленными предприятиями, либо объектами общепита, не использующими соответствующие современные очистительные установки. 

"Министерством экологии и природных ресурсов, как вы знаете, проводилась и проводится активная агитационная работа в этой связи. У всех на памяти, как по инициативе Лейлы ханум Алиевой проводили акции под девизом "выходной день без автомобиля". Были наверное и пессимисты, которые не верили, что уменьшение выбросов таким образом может очистить воздух. Но, как видите, сегодня за счет уменьшения транспортных средств мы фиксируем значительное улучшение качества воздуха в столице. Такие результаты отмечены и в других странах, где резко уменьшились выбросы в атмосферу. Это лишний раз подтверждает, простую мысль, что уменьшение вредных выбросов в атмосферу приводит к очищению воздуха", - добавила У.Тагиева.

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