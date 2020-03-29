Умайра Тагиева: Качество воздуха в Баку значительно улучшилось

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Директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева прокомментировала влияние пандемии коронавируса на качество атмосферного воздуха.

Как сообщает Report, Умайра Тагиева заявила, что они всегда ратовали за уменьшение вредных выбросов в атмосферу, будь то связано с выбросами выхлопных газов транспортными средствами или промышленными предприятиями, либо объектами общепита, не использующими соответствующие современные очистительные установки.

"Министерством экологии и природных ресурсов, как вы знаете, проводилась и проводится активная агитационная работа в этой связи. У всех на памяти, как по инициативе Лейлы ханум Алиевой проводили акции под девизом "выходной день без автомобиля". Были наверное и пессимисты, которые не верили, что уменьшение выбросов таким образом может очистить воздух. Но, как видите, сегодня за счет уменьшения транспортных средств мы фиксируем значительное улучшение качества воздуха в столице. Такие результаты отмечены и в других странах, где резко уменьшились выбросы в атмосферу. Это лишний раз подтверждает, простую мысль, что уменьшение вредных выбросов в атмосферу приводит к очищению воздуха", - добавила У.Тагиева.