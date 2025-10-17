Умайра Тагиева: В Азербайджане будет создана система раннего оповещения

В Азербайджане планируется создание системы раннего оповещения к 2027 году.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, выступая на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Баку.

По ее словам, в связи с этим правительство инвестирует значительные средства в модернизацию гидрометеоролигической сети наблюдения: "За последние 5 лет 73% систем метеорологического наблюдения были автоматизированы и оснащены современными технологиями, включая допплеровские метеорологические радиолокаторы для наблюдения за атмосферными осадками (дождем, снегом, градом) и ветром. Все данные интегрируются в единый центр".

Замминистра добавила, что в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Зеленым климатическим фондом в Азербайджане будет реализован крупный проект по созданию системы раннего оповещения: "Предложение по проекту уже подготовлено и утверждено Зеленым климатическим фондом".

Тагиева подчеркнула, что, согласно докладам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), создание систем раннего оповещения является одним из ключевых элементов устойчивости городов:

"По данным Всемирной метеорологической организации, своевременное предупреждение - хотя бы за 24 часа - может снизить ущерб от стихийных бедствий на 30%".