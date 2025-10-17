Umayra Tağıyeva: "Azərbaycanda çoxriskli erkən xəbərdarlıq sistemi yaradılacaq"
- 17 oktyabr, 2025
- 11:18
Azərbaycanda çoxriskli erkən xəbərdarlıq sistemi yaradılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva Bakıda keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.
Onun sözlərinə görə, belə sistemlərin əsas sütunu hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin müasirləşdirilməsidir: "Hədəfimiz 2027-ci ilə qədər effektiv erkən xəbərdarlıq sistemi yaratmaqdır. Odur ki, hökumət müşahidə şəbəkəsinin modernləşdirilməsinə böyük sərmayələr yatırır. Hazırda Azərbaycanın sıx meteoroloji müşahidə sistemi mövcuddur və son beş ildə onların 73 %-i avtomatlaşdırılaraq müasir texnologiyalarla, o cümlədən atmosferdəki yağıntıları (yağış, qar, dolu) və küləkləri müşahidə edib izləməsi üçün "Doppler" radioları ilə təchiz olunub. Bütün məlumatlar vahid situasiya mərkəzinə inteqrasiya olunur".
Nazir müavini əlavə edib ki, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) və Yaşıl İqlim Fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda iqlim məlumatlarının gücləndirilməsi, çoxriskli erkən xəbərdarlıq sisteminin qurulması üzrə genişmiqyaslı layihənin icrası nəzərdə tutulur: "Artıq layihə təklifi hazırlanıb, Yaşıl İqlim Fondu onu təsdiqləyib".
U. Tağıyeva vurğulayıb ki, İqlim Dəyişikliyi üzrə Hökumətlərarası Panelin (IPCC) hesabatlarında şəhərlərin dayanıqlığının əsas təməl daşlarından biri məhz erkən xəbərdarlıq sistemlərinin qurulması göstərilir: "Dünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatına görə, 24 saat əvvəl verilən xəbərdarlıq fəlakətlərin yaratdığı zərərləri 30 % azalda bilər".