Ученые заявили о приближении невыносимой жары

Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми.

Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом пишет Phys.org.

По словам специалистов, от Долины смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты.

Эксперт по климату Зик Хаусфазер заявил, что потепление приведет к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине смерти в Калифорнии этим летом достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль 2021 года был самым жарким за все время наблюдений, говорится в статье.

Как отметили ученые, повышение температуры приведет к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.

"Наводнение приведет к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся", — подчеркнул директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

Из-за повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет, подытожили специалисты.