Участники 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО посетили Ширванский национальный парк - ВИДЕО

Участники 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Баку с 1 по 10 июля, посетили Ширванский национальный парк.

Как сообщает Report, гости были впечатлены проделанной в Азербайджане работой по защите окружающей среды.

"Азербайджан заинтересован в охране своих как архитектурных, так и природных богатств. И нам подробно рассказали обо всем, что здесь делается для этого. Я уверена, что обязательно вновь вернусь в Азербайджан",- заявила представитель НПО, член делегации Таиланда Росалиа Джиновис.

Генеральный секретарь Организации городов всемирного наследия Денис Рикард отметил, что данная работа имеет большое значение для всех.

"ЮНЕСКО- это организация, занимающаяся как культурным, так и природным наследием. То, что мы видели здесь и что делается по защите этого национального парка- это все для будущих поколений. Я приехал из Канады. У нас много подобных парков, находящихся под защитой. Мы имеем достаточно большой опыт в этом вопросе. И я только могу поздравить вас с тем, что делается здесь",- сказал Д. Рикард.

В с вою очередь, заместитель генерального секретаря Организации городов всемирного наследия Фули Минаиди также подчеркнула красоту и важность Ширванского национального парка для Азербайджана.

"До сегодняшнего дня за пределами Баку мы были только лишь в этнографическом музее Гала, который восхитителен. Я была очень впечатлена тем, что выехав за город, мы увидели весь этот парк, за которым очень хорошо смотрят".

По словам специалиста по лесам из Австралии Вирджинии Йанг сегодня во всем мире, в частности, и в Азербайджане все больше делается для защиты окружающей среды.

"Создание подобных парков в Азербайджане уже является положительным результатом. Мы видим как он стало пунктом остановки для перелетных птиц, что очень важно. Выросло количество газелей и волков, обитающих на этой территории. Это очень хорошо, что Азербайджан предпринимает подобные шаги".

А исследователь из Ирландии Клери Кейв, уверена: "Это очень позитивная история, что число газелей тут увеличилось. Мы увидели красивый ландшафт, озеро, газелей. К тому же тут есть еще и волки, что очень потрясающе. Сегодня мы получили отличные впечатления".