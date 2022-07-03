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Темза изменила русло из-за мусорного острова

Темза изменила русло из-за мусорного острова Мусорная куча размером в два теннисных корта образовалась у Хаммерсмитского моста в западной части Лондона.
Экология
3 июля 2022 г. 21:34
Темза изменила русло из-за мусорного острова

Мусорная куча размером в два теннисных корта образовалась у Хаммерсмитского моста в западной части Лондона.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

По информации издания, куча в основном состоит из использованных влажных салфеток и местами достигает метровой толщины. Мусорный «остров» уже стал причиной изменения русла реки Темзы, пишет The Times.

Власти ранее призывали граждан воздерживаться от использования влажных салфеток, даже рассматривали введение запрета на них, так как салфетки смываются жителями в унитаз, а затем оказываются в Темзе и засоряют экосистему.

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Версия на азербайджанском языке Temza çayı tullantılardan yaranan adaya görə istiqamətini dəyişib

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