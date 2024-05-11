Ученые выяснили, что пыльца растений может менять погоду

Американские ученые из Лаборатории глобальных систем Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA GSL) выяснили, что пыльца растений в период цветения не только служит причиной аллергии, но и влияет на погоду.

Американские ученые из Лаборатории глобальных систем Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA GSL) выяснили, что пыльца растений в период цветения не только служит причиной аллергии, но и влияет на погоду.

Как сообщает Report , доклад опубликован на официальном сайте учреждения.

Выводы специалистов основаны на модели прогнозирования погоды и химии атмосферы RAP-Chem. Система учитывает метеорологические показатели и анализирует качество воздуха, используя данные об атмосферных концентрациях пыли, сажи, озона, пыльцы и других частиц.

Как показало исследование, осадки оказывают двойственное действие на уровень пыльцы. В то время как дожди очищают от нее воздух, высокая влажность и даже молнии способны рассеивать растительные частицы и разбивать их на более мелкие фрагменты.

Пыльцевые зерна, как и другие взвешенные вещества в воздухе, могут рассеивать солнечный свет, служить семенами для формирования облаков и влиять на температуру, видимость и количество осадков.

По словам ученых, эта информация позволит создавать более точные прогнозы погоды в период цветения растений.