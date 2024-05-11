Ученые предупредили о начале мощнейшей за 20 лет магнитной бури

Вечером 10 мая высока вероятность начала сильной геомагнитной бури (G4), которая может продлиться до конца выходных.

Вечером 10 мая высока вероятность начала сильной геомагнитной бури (G4), которая может продлиться до конца выходных.

Как передает Report , об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) США.

Ученые вычислили, что к Земле движутся по меньшей мере семь выбросов солнечной массы

Источник вспышки — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на данный момент в 16 раз превышает диаметр Земли, ожидается, что в будущем оно вызовет дополнительную активность.

С начала текущего солнечного цикла в 2019 году произошло три сильных геомагнитных бури (G4), последняя из них была кратковременной 23 марта.

SWPC последний раз выпускала уведомление о G4 в 2005 году, что подчеркивает редкость явления. Последнее экстремальное геомагнитное явление (G5) произошло в 2003 году.

Ранее о начале магнитной бури сильного уровня сообщал Институт прикладной геофизики РФ.