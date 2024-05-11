Ученые предупредили о начале мощнейшей за 20 лет магнитной бури

Вечером 10 мая высока вероятность начала сильной геомагнитной бури (G4), которая может продлиться до конца выходных.
Как передает
Ученые вычислили, что к Земле движутся по меньшей мере семь выбросов солнечной массы
Источник вспышки — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на данный момент в 16 раз превышает диаметр Земли, ожидается, что в будущем оно вызовет дополнительную активность.
С начала текущего солнечного цикла в 2019 году произошло три сильных геомагнитных бури (G4), последняя из них была кратковременной 23 марта.
SWPC последний раз выпускала уведомление о G4 в 2005 году, что подчеркивает редкость явления. Последнее экстремальное геомагнитное явление (G5) произошло в 2003 году.
Ранее о начале магнитной бури сильного уровня сообщал Институт прикладной геофизики РФ.