Синоптики прогнозируют вторую волну похолодания в Азербайджане

После короткой паузы в непогоде, которая ожидается вечером 15 января и в течение 16 января, в Азербайджане с дневных часов 17 января начнется вторая волна похолодания.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, холодная погода сохранится по всей стране до 22 января.

По прогнозам синоптиков, снова установится дождливая погода, местами пройдет мокрый снег, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных регионах ожидаются обильные осадки и усиление северо-западного ветра.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются дождь и мокрый снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5–8 градусов. Минимальная температура составит в Баку и на Абшероне – 0-2 градуса тепла, в предгорных районах - до +3 градусов, в горных районах – 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах – 15-20 градусов мороза.

В районах страны, особенно в горных и предгорных зонах, ожидается гололедица на дорогах.