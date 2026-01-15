İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:38
    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Azərbaycanda yanvarın 17-si gündüzdən ikinci soyuq hava dalğası keçəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, hava dalğası yanvarın 15-i axşamdan başlayacaq.

    Yanvarın 16-si isə qısa fasilə gözlənilir.

    Sözügedən dövrdə hava şəraiti yenidən yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Bəzi ərazilərdə şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir.

    Bu müddət ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında da yağıntıların sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə enərək, minimal temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında 0-2 dərəcə isti, dağətəyi rayonlarda 3 dərəcəyədək, dağlıq rayonlarda 5-10 dərəcə, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə şaxta olacaq.

    Bakının rayonlarında, xüsusən də, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

    Əlverişsiz hava şəraitinin yanvarın 22-dək davam edəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti soyuq hava dalğası Yağıntı Qarlı Hava

    Son xəbərlər

    16:08

    Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb

    Digər ölkələr
    16:06

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:04

    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Fərdi
    15:58
    Video

    Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:58

    "Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıb

    Maliyyə
    15:55

    Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib

    Digər ölkələr
    15:44

    "Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:37

    Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti