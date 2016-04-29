Руководитель организации: МЧС должен передать медвежонка в министерство экологии и природных ресурсов - ВИДЕО

МЭПР: "Нам не передавали найденного в Баку медвежонка"

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Пока неизвестно, где держали медвежонка, обнаруженного и взятого сотрудниками Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) недалеко от места парковки автобусов BakuBus в Сураханском районе Баку.

В заявлении Report руководитель пресс-службы МЧС Октай Байрамов порекомендовал обратиться в связи с вопросом в министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР).

В интервью Report руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова сказала, что найденный в Сураханском районе медвежонок не был сдан в министерство.

В заявлении Report председатель "Общества устойчивого развития", эксперт по экологии Фикрет Джафаров сказал, что выловленных в городах и населенных пунктах диких животных нужно увозить в безопасное место, чтобы избежать нападения на человека: "Вне зависимости от возраста и размеров, выловленный медвежонок является хищником".

По его словам, для предотвращения подобных случаев, в 2006 году со стороны МЭПР при Алтыагаджском национальном парке был построен Центр восстановления дикой природы и реабилитационная клиника: "Центр построили для лечения раненых животных с целью их возвращения в дальнейшем в природу. При поимке в городе медвежонка, в первую очередь следует пригласить представителей МЭПР, которые должны решить, необходимы ли лечение и реабилитация животных. Следует учесть, что медвежонок не может оставаться без матери. Его нужно выкормить и поставить на ноги. На данный момент МЧС должен передать медвежонка в МЭПР".

Как отметил Ф.Джафаров, некоторые могут посоветовать передать медвежонка в зоопарк: "В зоопарке сейчас несколько медведей и условий для содержания медвежонка там нет. Зоопарк тесен. Хочу отметить, что медвежонок дикий и его следует вернуть в природу".