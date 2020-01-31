Российский космонавт показал ночной Баку из космоса - ФОТО

"Роскосмос" опубликовал снимки ночного Баку, сделанные космонавтом Олегом Кононенко с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Report.

Согласно информации, помимо Баку и российских городов на кадрах с борта МКС запечатлены ночные огни Нью-Йорка, Вашингтона, Лас-Вегаса, Лондона, Стамбула, Афин, Тегерана, Мумбаи, Токио, Рима, Шанхая и других крупнейших городов, а также снимки Земли, Луны и популярных географических объектов.

Отметим, что 56-летний космонавт Олег Кононенко уже пять раз выходил в открытый космос.