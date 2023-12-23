Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны небольшие осадки.

Юго-западный ветер к вечеру сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки. На отдельных территориях пойдет снег. В некоторых районах вероятен слабый туман. Ветер западный, временами с порывами.

Температура воздуха составит ночью 0-2° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.