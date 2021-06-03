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Прогноз погоды в Азербайджане на 4 июня

Прогноз погоды в Азербайджане на 4 июня 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
3 июня 2021 г. 13:49
Прогноз погоды в Азербайджане на 4 июня

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 16-20, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть западный ветер, в отдельных местах с усилением.

Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 29-34, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается усиление умеренного северного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 4
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

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