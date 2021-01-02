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Прогноз погоды в Азербайджане на 3 января

Прогноз погоды в Азербайджане на 3 января Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла
Экология
2 января 2021 г. 12:56
Прогноз погоды в Азербайджане на 3 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 января 2021 года.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня временами изморось. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 772 мм до 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3-4 января на территории Абшеронского полуострова ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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