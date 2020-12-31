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Прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года

Прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1-ое января 2021 года.
Экология
31 декабря 2020 г. 12:00
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1-ое января 2021 года.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

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