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Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля Завтра будет дуть умеренный северный ветер
Экология
15 февраля 2021 г. 14:22
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля

16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром ожидается моросящий дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, местами интенсивный. В разных местах ожидается туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и влажная погода, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Rainy weather forecasted tomorrow in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağışlı olacaq

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