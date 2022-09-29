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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
29 сентября 2022 г. 12:35
Прогноз погоды на завтра

30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-20°, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.

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