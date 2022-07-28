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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Экология
28 июля 2022 г. 13:04
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 22-24° тепла, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 19-24° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 29
Версия на азербайджанском языке Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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