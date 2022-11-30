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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова, вероятно, интенсивные.
Экология
30 ноября 2022 г. 12:51
Прогноз погоды на завтра

1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова, вероятно, интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру дожди постепенно прекратятся. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем 7-9° тепла. В Баку днем и ночью 7-9° тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах - снег, в некоторых местах, вероятно, интенсивный. Вечером в большинстве районов снег постепенно прекратится. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 4-7°, днем 8-11° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.

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