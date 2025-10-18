Прогноз погоды на воскресенье
Экология
- 18 октября, 2025
- 12:41
19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 20-24, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.
Последние новости
12:59
МИД Турции поздравил АзербайджанВнешняя политика
12:56
Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходовБизнес
12:54
ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампанииВ регионе
12:52
Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости АзербайджанаВнешняя политика
12:41
Прогноз погоды на воскресеньеЭкология
12:30
Фото
Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский портАрмия
12:28
Украинский политолог: Встреча Зеленского-Трампа была ожидаемо безрезультатнойДругие страны
12:19
В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицамДругие страны
12:19