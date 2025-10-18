Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    • 18 октября, 2025
    • 12:41
    Прогноз погоды на воскресенье

    19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 20-24, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку Абшеронский полуостров
    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Последние новости

    12:59

    МИД Турции поздравил Азербайджан

    Внешняя политика
    12:56

    Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходов

    Бизнес
    12:54

    ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампании

    В регионе
    12:52

    Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    12:41

    Прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    12:30
    Фото

    Иранские военные корабли, участвовавшие в учениях AZIREX-2025, покинули Бакинский порт

    Армия
    12:28

    Украинский политолог: Встреча Зеленского-Трампа была ожидаемо безрезультатной

    Другие страны
    12:19

    В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицам

    Другие страны
    12:19

    В Национальной библиотеке открылась выставка ко Дню восстановления независимости

    Литература
    Лента новостей