Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Челси" близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

    Футбол
    • 01 января, 2026
    • 07:59
    Челси близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

    Футбольный клуб "Челси" близок к тому, чтобы уволить Энцо Мареску с поста главного тренера.

    Как передает Report со ссылкой на заявление журналиста The Guardian Алекса Крука, это может произойти сегодня, 1 января.

    По информации источника, у Марески окончательно испортились отношения с руководством клуба. Особенную роль в этом сыграли последние результаты команды: у лондонцев 2 победы в 9 последних матчах. После матча с "Борнмутом" (2:2) Мареска сделал вид, что заболел, из-за чего не пришёл на пресс-конференцию: на самом деле он решил не идти, потому что недоволен ситуацией в клубе.

    В 19 матчах английской Премьер-лиги лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего "Арсенала".

    ФК "Челси" Энцо Марески футбол

    Последние новости

    08:20

    Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

    Другие страны
    07:59

    "Челси" близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

    Футбол
    07:26

    Зеленский рассказал о 90% готовности Украины к мирному соглашению

    Другие страны
    06:48

    Неймар продлил контракт с "Сантосом" до 2026 года

    Футбол
    06:17

    Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

    Другие страны
    05:59

    США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

    Другие страны
    05:24

    Завершился 3-й тур Кубка африканских наций

    Футбол
    04:46

    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

    Политика
    04:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    Лента новостей