"Челси" близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

Футбольный клуб "Челси" близок к тому, чтобы уволить Энцо Мареску с поста главного тренера.

Как передает Report со ссылкой на заявление журналиста The Guardian Алекса Крука, это может произойти сегодня, 1 января.

По информации источника, у Марески окончательно испортились отношения с руководством клуба. Особенную роль в этом сыграли последние результаты команды: у лондонцев 2 победы в 9 последних матчах. После матча с "Борнмутом" (2:2) Мареска сделал вид, что заболел, из-за чего не пришёл на пресс-конференцию: на самом деле он решил не идти, потому что недоволен ситуацией в клубе.

В 19 матчах английской Премьер-лиги лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего "Арсенала".