İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    • 18 oktyabr, 2025
    • 12:20
    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 19-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 55-60 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 20-24, dağlarda gecə 0-4, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

    hava yağış
    Прогноз погоды на воскресенье

    Son xəbərlər

    12:41

    Roberto Mançini İngiltərə klubunu çalışdırmağa əsas namizəddir

    Futbol
    12:31

    "Deloitte": Azərbaycanda şirkətlərin yarıdan çoxu gəlir artımı gözləyir, amma riskli qərarlardan çəkinir

    Biznes
    12:20

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:19

    Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

    Hadisə
    12:19

    Ötən ay Azərbaycan asfalt istehsalını 5 dəfədən çox artırıb

    Sənaye
    12:13

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycanla həmişə bərabər olmağa davam edəcəyik

    Region
    12:12

    "Karvan-Yevlax" komandasına yeni avtobus alınıb

    Futbol
    12:09
    Foto

    Gəncədə Çanaqqala döyüşləri muzeyinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:59

    Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 16 nəfərə ittiham irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti