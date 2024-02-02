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Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу 3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
2 февраля 2024 г. 12:34
Прогноз погоды на субботу

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Временами ожидается туман, будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5 ° мороза. Ночью в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

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