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В ряде районов Азербайджана наблюдались интенсивные осадки, выпал снег

В ряде районов Азербайджана наблюдались интенсивные осадки, выпал снег На территории Азербайджанской Республики продолжаются осадки, в ряде районов выпал снег и град.
Экология
13 мая 2024 г. 22:57
В ряде районов Азербайджана наблюдались интенсивные осадки, выпал снег

На территории Азербайджанской Республики продолжаются осадки, в ряде районов выпал снег и град.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеологии.

Согласно информации, по состоянию на 21:00 понедельника в Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Дашкесане, Гядабейе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Агджабеди, Агдаме, Балакене, Шеки, Гахе, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Астаре прошли ливни, в Шахдаге шел снег, местами осадки были интенсивными.

Около 17:00 в северной части Исмаиллинского района в течение двух минут шел мелкий град.

Северо-западный ветер местами усилился, максимальная скорость в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 25 м/с, в Дашкесане и Бейлагане - 18 м/с, Лерике - 17 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 2,5 метров.

В Гёйгёле, Балакене, Шеки, Гахе, Грызе, Лерике наблюдался туман, дальность видимости ограничилась до 200 м.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14 градусов, в Нахчыванской АР - 22, в низменных районах - 16-20, в горных районах - 8 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda yağış intensivləşib, qar yağıb, dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

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