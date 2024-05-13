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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
13 мая 2024 г. 13:24
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром прогнозируются кратковременные осадки. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана местами возможны дожди, на отдельных территориях ливни, грозы, град, в горных и предгорных территориях - снег. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-18° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 5-8° тепла.

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