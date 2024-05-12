В Азербайджане продолжаются осадки, в ряде регионов выпал град

На территории Азербайджанской Республики продолжаются осадки, в ряде районов выпал град.

На территории Азербайджанской Республики продолжаются осадки, в ряде районов выпал град.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеологии.

Согласно информации по состоянию на 19:00 воскресенья, в Балакене, Дашкесане, Гядабейе, Гяндже, Товузе, Гёйгёле, Гусаре, Лянкяране прошли грозы и дожди, временами усиливался северо-западный ветер.

Порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигали 21 м/с, Нафталане и Гёйчае - 20 м/с, Геранбое - 19 м/с, в Лерике - 17 м/с.

Около 16:30 в селах Алибейли, Хавалы, Юхары Ойсузлю, Ашагы Ойсузлю, Газгулу и Хунанлар Товузского района выпал град диаметром 8-10 мм, около 17:55-18:00 в Шахдаге - диаметром 5 мм, около 18:34-18:47 в Гёйгельском районе - 1,9 мм.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21 градус, в Нахчыванской АР - 25, в низменных районах - 29, в горных - 17 градусов.