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Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра 

Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра  15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
14 мая 2024 г. 13:05
Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра 

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью местами возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем ​​- 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 765 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-75% ночью и 45-55% днем.

В регионах Азербайджана также местами ожидается дождь, ливни, молнии, град, а в высокогорных районах - снег. В течение дня в большинстве регионов будет без осадков. Местами будет туман. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем ​​18-23° тепла, в горах - ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​5-9° тепла.

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