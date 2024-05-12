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Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 15 мая

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 15 мая Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана с утра 12 мая, сохранятся до среды, 15 мая.
Экология
12 мая 2024 г. 19:17
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 15 мая

Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана с утра 12 мая, сохранятся до среды, 15 мая.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 12 мая до полудня 14 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами - до 20-25 м/с. С вечера 12 по 13 мая временами прогнозируются дожди, в некоторых местах полуострова осадки будут интенсивными, пройдут грозы.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, дожди будут продолжаться до утра 15 мая. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорье выпадет снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, кое-где до 23-28 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в том числе Куре, Аразе и Ганыхе, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, в Лянкяран-Астаринском регионе ожидаются кратковременные паводки и сели.

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