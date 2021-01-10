О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на понедельник 

Прогноз погоды на понедельник  11 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером в некоторых местах будет туман, изморось.
Экология
10 января 2021 г. 11:59
Прогноз погоды на понедельник 

11 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером в некоторых местах будет туман, изморось.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, ночью и утром умеренный северо-западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

11 января в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, местами в некоторых восточных районах возможен дождь и туман.

Западный ветер в некоторых местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, утром 6-11 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градуса тепла, в высокогорье 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi