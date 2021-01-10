Прогноз погоды на понедельник

11 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером в некоторых местах будет туман, изморось.

11 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером в некоторых местах будет туман, изморось.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, ночью и утром умеренный северо-западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

11 января в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, местами в некоторых восточных районах возможен дождь и туман.

Западный ветер в некоторых местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, утром 6-11 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градуса тепла, в высокогорье 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.