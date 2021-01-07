Прогноз погоды на 8 января

Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

8 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром возможен туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорных районах 10-15 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Временами усиливающийся юго-западный ветер на Абшеронском полуострове 8-9 января может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.