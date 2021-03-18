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Прогноз погоды на 19 марта 

Прогноз погоды на 19 марта  Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 5-7, днем 10-12 градусов тепла
Экология
18 марта 2021 г. 13:27
Прогноз погоды на 19 марта 

19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, во второй половине дня сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана возможны дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, в высокогорных районах 3-5 градусов мороза, днем – 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.

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