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Прогноз погоды на 10 февраля

Прогноз погоды на 10 февраля Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром
Экология
9 февраля 2021 г. 13:27
Прогноз погоды на 10 февраля

10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ожидается местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер, который днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

10 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 15-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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