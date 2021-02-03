Прогноз погоды в Азербайджане на 4 февраля

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман. Подует юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

4 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 4-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 4 февраля на Абшеронском полуострове ожидается слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.