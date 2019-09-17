Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако утром в некоторых горных районах есть вероятность кратковременных осадков. Утром местами будет туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическом прогнозу, слабый ветер на Абшеронском полуострове 18 сентября и комфортный температурный режим будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.