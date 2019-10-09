Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 10 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в некоторых местах будет слабый туман, изморось. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 21-23 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

10 октября в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны переменные осадки. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые днем 10 октября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.