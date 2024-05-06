Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными, возможны грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Периодически усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня станет умеренным. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы и град, в некоторых горных районах выпадет снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 2-7°, днем - 7-12° тепла.