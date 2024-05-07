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Завтра ожидаются ливни и ветер - ПРОГНОЗ

Завтра ожидаются ливни и ветер - ПРОГНОЗ 8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Экология
7 мая 2024 г. 13:26
Завтра ожидаются ливни и ветер - ПРОГНОЗ

8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем 14-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah leysan yağacaq, külək əsəcək - PROQNOZ

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