В АБР предложили азербайджанским компаниям использовать "зеленый" цемент

Заместитель генерального директора и главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор предлагает азербайджанским компаниям, применяющим практику устойчивых закупок, использовать "зеленый" цемент.

Заместитель генерального директора и главный сотрудник по закупкам АБР Джефф Тейлор предлагает азербайджанским компаниям, применяющим практику устойчивых закупок, использовать "зеленый" цемент.

Об этом он заявил в интервью Report.

"Зеленый цемент- это низкоуглеродный цемент, более низкоуглеродный, чем традиционный. И мы пилотировали его в Индии в рамках проекта, финансируемого АБР. Результат зависит от того, сможет ли рынок ответить на это требование. Мы провели глубокое исследование на индийском рынке и пришли к выводу, что производители способны это сделать. Но мы можем поддержать это путем предоставления преимущества в процессе оценки подрядчику, предлагающему более экологичные или безопасные для окружающей среды материалы", - сказал Тейлор.

По его словам, если "зеленый" цемент будет активно использоваться, то компенсация выбросов углерода или его экономия могут быть учтены в Национальных обязательствах для борьбы с климатическими изменениями (NDCs).

"Механизмы измерения не входят в сферу моей компетенции. А вот закупки - да, и в них есть много возможностей для реального снижения углеродного следа как в способах и материалах, используемых при строительстве, так и в эксплуатационных характеристиках объекта. Также, примером могут служить энергоэффективные насосы или светодиодное уличное освещение, и тому подобное, что, по моему мнению, может быть рассмотрено в рамках установленного на национальном уровне вклада в общее дело", - отметил он.

С полным текстом интервью с Джеффом Тейлором можно ознакомиться по ссылке.